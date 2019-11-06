منتخب الإمارات يقسو على نيبال في التصفيات الآسيوية للشباب

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

افتتح منتخبنا الوطني للشباب، مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب لكرة القدم تحت 19 عاماً 2020، بالفوز على نظيره منتخب نيبال بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جرت لحساب المجموعة الرابعة اليوم الأربعاء، في ملعب باس بطهران.

وسجل أهداف منتخبنا كل من محمد عبد الرحمن المازمي في الدقيقة 27، وعيسى خلفان الحراصي في الدقيقة 37، وخليفة يوسف في الدقيقة 71، وعبد الله حمد المنهالي في الدقيقة 81.

وخاض منتخبنا المباراة بتشكيلة ضمت كل من راكان المنهالي في حراسة المرمى، محمد عبد الرحمن المازمي، نواف سالم الحارثي، زايد سلطان الزعابي وراشد عبد الله مال الله في خط الدفاع، وأحمد محمود الحمادي، سيف عبيد الزعابي، محمد عيسى وحارب عبد الله سهيل في خط الوسط، وخليفة يوسف عتيق وعيسى خلفان الحراصي في خط الهجوم.

وأجرى مدرب منتخبنا فيدرو ميلين، 3 تبديلات بالشوط الثاني، حيث أشرك كل من عبد الله حمد المنهالي بدلا من محمد عيسى، وعبد الله أبو بكر بدلا من خليفة يوسف عتيق، وسلطان عادل بدلا من عيسى خلفان الحراصي. ويستعد منتخب الإمارات لخوض مباراته الثانية بالتصفيات بعد غد الجمعة أمام نظيره منتخب قيرغستان في الثالثة والربع ظهرا بتوقيت الإمارات.