عبدالله الشرقي: منتخب الإمارات جاهز لمونديال الأجسام بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تقدم الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لرعاية سموه الكريمة لبطولة العالم لبناء الأجسام والتي ستنطلق رسمياً يوم الجمعة بمجمع زايد الرياضي.

وأشار الشيخ عبد الله الشرقي إلى أن توجيهات سمو ولي عهد الفجيرة، مهدت لتنظيم هذه النسخة لأول مرة بدولة الإمارات وأيضاً لأول مرة خارج قارة أوروبا، كما شكر الشيخ عبد الله الشرقي، الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد للدعم والرعاية الكريمة، مثنياً على جهود اللجنة المنظمة برئاسة محمد عبيد بن ماجد لاكتمال التجهيزات بشكل مميز مما يعكس قدرات أبناء الإمارات في المحافل الدولية وجهود فريق العمل الذي يشرف عليه مدير بطولة العالم خليل معروف.

وأكد الشيخ عبد الله الشرقي أن إمارة الفجيرة ارتقت لتصبح عاصمة عالمية لرياضة بناء الأجسام وذلك للدور الحضاري الذي قامت به في دعم وتطوير هذه اللعبة من خلال تنظيمها قرابة 20 بطولة دولية كبرى، وقدمت من خلالها أفضل النجوم العالميين وأثنى الشيخ عبد الله الشرقي على التحفة المعمارية مجمع زايد الرياضي ومقدماً شكره للهيئة العامة للرياضة للتعاون المثمر الذي مهد للنجاح، داعياً الجمهور للحضور والاستمتاع بالمنافسات والتشجيع بالشكل المثالي المعروف عنهم، وقال نتطلع إلى تنظيم نسخة غير مسبوقة.

وأكد الشيخ عبد الله الشرقي أن لاعبي المنتخب الإماراتي والجهازين الفني والإداري جاهزون للحدث العالمي، وقادرون على تمثيل الدولة بشكل مشرف في البطولة في ظل مشاركة أفضل لاعبي العالم، وسيعكسون الصورة الحضارية التي تتمتع بها دولة الإمارات إضافة إلى المنافسة على الفوز بالميداليات، معرباً عن أمله في أن تسود الروح الرياضية المعروفة خلال المنافسات وبما يساهم بمشاركة مميزة في جميع الجوانب، لافتاً إلى الجاهزية المطلقة للاعبي منتخبنا الوطني في كل الفئات.

ويشارك منتخب الإمارات بأكبر بعثة خلال مشاركاته في بطولات العالم السابقة ويترأس البعثة علي عبد الله بن حيدر نائب رئيس الاتحاد، وتضم 40 لاعباً .