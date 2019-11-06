«الملاريا» تهزم حي الوادي السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

ضربت حمى الملاريا معسكر فريق حي الوادي السوداني، ما أدى إلى تأجيل سفر الفريق إلى مدينة القضارف شرقي السودان لخوض مباراة أمام الشرطة اليوم، ضمن الأسبوع الـ10 من الدوري السوداني الممتاز، مطالباً في الوقت نفسه بتأجيل اللقاء الذي سيعتبر خاسراً له حال عدم حضوره إلى الملعب.

وقال مدير الكرة بفريق حي الوادي نيالا في تصريحات إعلامية: «أصيب المدير الفني مبارك سليمان بحمى الملاريا، ولم يشرف على آخر تدريبين للفريق»، مضيفاً: «كما يعاني 5 من اللاعبين الأساسيين حمى الملاريا، لم يشارك بعضهم في مباراة الفريق الأخيرة أمام الخرطوم الوطني، ولم ينتظموا في آخر 3 تدريبات، وهم قائد الفريق وليد سعد، والشيخ محمد سيف الدين، والطيب عربي وشقيقه كمال عربي، إلى جانب هاشم محمد الذي سقط خلال مباراة الخرطوم الوطني ولم يكملها».

من ناحية أخرى، استدعى الكرواتي زدرافكو لوغاروزيتش، مدرب المنتخب السوداني، حامد يس من الدوري الروماني، وأحمد يونس من الدوري الهولندي، كما استدعى مدرب صقور الجديان متوسط ميدان سيمبا التنزاني شرف الدين شيبوب لأول مرة منذ احترافه في الدوري التنزاني.

ومن جهة ثالثة، وقّع نادي المريخ إقرارات لثلاثة من لاعبيه مطلقي السراح، أمير كمال والتاج إبراهيم ومحمد هاشم التكت، لمدة شهرين بعد نهاية عقودهم أخيراً.

وكان المجلس قد أمّن، في اجتماعه الأخير، على تجديد التعاقد مع اللاعبين مطلقي السراح، وكوّن لجنة فنية إدارية لمتابعة الخطوات. وكان اتحاد كرة القدم السوداني قد منح أندية الدوري الممتاز الضوء الأخضر لتوقيع إقرارات مع اللاعبين الذين انتهت فترتهم حتى يناير المقبل، موعد انطلاقة الانتدابات الشتوية.