جائزة أحمد سالم تثير سخرية جماهير العين

المصدر: العين - طلحة عبد الله

أثار فوز أحمد سالم بجائزة «حكم الجولة»، حسب استطلاع لموقع «سبورت فور وول»، استهجان جماهير العين وسخريتهم، التي تهكمت على الاستطلاع، واعتبرت أن الموقع فبرك الاستطلاع، وأن الحكم المعني ارتكب أخطاءً كارثية خلال مباراة فريقها أمام الجزيرة بالجولة السادسة من دوري الخليج العربي التي انتهت بالتعادل السلبي، من ضمنها طرد المدافع محمد شاكر من دون وجه حق، لعدم لمسه المهاجم الجزراوي علي مبخوت لحظة انفراده بالمرمى، فضلاً عن عكسه عدداً من الحالات الواضحة التي تؤكد تحامله على العين خلال المباراة.

وكانت جماهير العين هتفت ضد الحكم أحمد سالم، بعد طرده مدافع الفريق محمد شاكر في الدقيقة 13، كما طرد أيضاً المدرب الكرواتي إيفان ليكو في الوقت المحتسب بدل الضائع، وأثار قرار طرد شاكر ردود فعل واسعة، ولغطاً كبيراً في الشارع الرياضي.