نيمار يفلت بتنبيه في قضية المشجع

المصدر: باريس - وكالات

اكتفت السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه تنبيه إلى البرازيلي نيمار نجم سان جيرمان، على خلفية الشكوى المقدمة ضده من مشجع لنادي رين قام بدفعه في المدرجات بعد نهائي كأس فرنسا. وأكد مصدر في النيابة العامة في بوبينيي أن الهيئة القضائية «بعثت عبر البريد» إلى نيمار، تنبيهاً وتذكيراً بالقوانين والحقوق والواجبات في حالات مماثلة.

وأثار القرار غضب المحامي فيليب أوهايون وكيل المشجع، وقال: إن ما قام به القضاء الفرنسي غير مقبول، لو كان المشجع هو من ضرب لاعب كرة القدم، لكان مثل أمام المحكمة، وربما فرض عليه حكم بالسجن، ومنع من دخول الملعب.