«الملكي» يعاني بعد رحيل «الدون»

المصدر: مدريد - وكالات

لا يزال ريال مدريد يكافح بعد رحيل «الدون» كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، حيث فشل في التسجيل خلال 4 مباريات، في الدوري الإسباني والأبطال هذا الموسم. ونشرت صحيفة «آس» ، تقريراً يبرز تراجع قدرة الريال التهديفية، بعد رحيل رونالدو إلى نادي «السيدة العجوز».

ووفقاً للصحيفة، فإن «المرينغي» لم يسجل أي أهداف في 28.57% من إجمالي المباريات التي خاضها هذا الموسم، فيما لم يتمكن الموسم الماضي من هز الشباك في 13 من أصل 57 مباراة، بنسبة 22.87%، في حين أن ريال مدريد مع رونالدو لم يسجل في 46 مباراة فقط من أصل 519 على مدار المواسم التسعة، ما يمثل نسبة قدرها 8.86%. فقط.