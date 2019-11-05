10 حيوانات تتسبب في تعطيل المباريات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

في تاريخ كرة القدم، هناك الكثير من الاختراقات لأرض الملعب، أكثرها من قبل الجماهير، وأطرفها من حيوانات تسببت في إيقاف المباريات، وآخرها لقاء الفيحاء وعكاظ مساء أمس، على ملعب الشرائع بمدينة الملك عبد الله بمدينة مكة المكرمة، ضمن دور الـ 64 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، والذي توقف بسبب اقتحام ثعبان سام لأرض الملعب، واليوم نقدم لكم أغرب حالات اقتحام الحيوانات أرضية لملاعب كرة القدم:



* في عام 2016 في مباراة بالبرازيل، اقتحم كلب صغير إحدى المباريات، وبدأ يهاجم أحد اللاعبين، والذي فر مذعوراً من أرض الملعب.

* في عام 2015، اقتحم قط مباراة برشلونة وإلتش، وتم الإمساك بالقط الذي كان لونه أسود وتشاؤم منه جمهور برشلونة، إلا أن فريقهم كسب 3-0.

* في عام 2013، اقتحم راكون إحدى مباريات الدوري السويسري، وقام بعض أصابع أحد اللاعبين.

* في عام 2010، تجمع سرب من النحل فوق قائم المرمى خلال مباراة السلفادور والمكسيك بتصفيات كأس العالم.

* في عام 2014، توقفت مباراة في الدوري اليوناني، عدة مرات، بسبب إصرار ماعز، على اقتحام الملعب وعدم الخروج منه.

* اقتحمت بقرة كبيرة، الملعب أثناء مباراة في الدوري البلغاري، وقام اللاعبون بمطاردة البقرة في مشهد طريف حتى غادرت الملعب.

* في عام 2017، اقتحم سنجاب لملعب الاتحاد، قبيل مواجهة مانشستر سيتي مع ولفرهامبتون في دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وقبلها في عام 2011، اقتحم سنجاب آخر ملعب مباراة وستيرن نيويورك وفيلادلفيا في الكرة النسائية.

* توقفت مباراة جمعت بين فريقين للسيدات في العاصمة الأسترالية كانبيرا لمدة 30 دقيقة تقريباً، بعدما اقتحم حيوان كنغر ضخم أرض الملعب وتمدد واستلقى أمام المرمى رافضًا المغادرة، وقام عاملون بتسديد الكرات باتجاه لإجباره على الخروج من الملعب.

* شهدت مباراة الدور ربع النهائي من مسابقة كوبا أمريكا 2019 لكرة القدم، تدخل طير حمام، والذي طار بعدما اصطدمت به تسديدة لاعب خط الوسط الأرجنتيني رودريغو دي بول.

* واقتحم قطيع من الخرفان، مباراة لانبيريس ولاندودنو جانكشن، بدوري الدرجة الثالثة في ويلز، وأضطر الحكم إلى إيقاف المباراة إلى حين خروج الخرفان.