البلوشي يحتفظ بلقب رالي موريتانيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج محمد البلوشي البطل الإماراتي للدراجات النارية، بلقب رالي موريتانيا الصحراوي، الذي اختتم أول من أمس، بالقرب من العاصمة الموريتانية نواكشوط، وذلك للمرة الثانية على التوالي، ليضيف إنجازاً جديداً إلى قائمة الإنجازات التي حققها على مدار سنوات من مسيرته الرياضية.

وامتد رالي موريتانيا الصحراوي لهذا العام، لمسافة تجاوزت 130 كم، بمشاركة عدد كبير من الدراجين، وخاصة من الدول الأوربية والأفريقية، بالإضافة إلى البطل محمد البلوشي، الممثل عن دولة الإمارات، والذي شارك أيضاً، وبالتعاون مع الاتحاد الموريتاني لرياضة السيارات، في نقل خبراته وتدريب عدد من المتسابقين الناشئين والمبتدئين في موريتانيا. وأعرب محمد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، نائب رئيس الاتحاد الدولي، عن فخره بهذا الإنجاز، الذي حققه محمد البلوشي للمرة الثانية على التوالي.