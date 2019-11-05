ماكلروي يتأهل لغولف موانئ دبي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

احتل الأيرلندي روري ماكلروي المركز الخامس في ترتيب «السباق إلى دبي»، والذي منحه حجز مقعده رسمياً ضمن الـ 50 لاعباً للمشاركة في جولة بطولة موانئ دبي العالمية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتختتم موسم الجولة الأوروبية على ملاعب عقارات جميرا للغولف من 21 إلى 24 نوفمبر الجاري، ويتطلع ماكلروي للفوز بلقب بطولة موانئ دبي للمرة الرابعة بعد أن توج بلقبها في أعوام 2012، 2014، 2015.

وارتقى النجم الأيرلندي إلى المركز الخامس في لائحة ترتيب السباق إلى دبي، بعد فوزه المثير على الأمريكي زاندر شافيل في مباراة فاصلة في البطولة العالمية الصينية، وحقق ماكلروي الانتصار في توقيت حاسم من الموسم، ليضمن وجوده ضمن قائمة البطولة المرموقة في دبي هذا العام، وتقدم من المركز 33 إلى المركز الخامس بمجموع 2763.5 نقطة، وحصل الجنوب إفريقي لويس أوستويزن على المركز الثالث في بطولة الصين، لينتقل من المركز 11 إلى المركز الثامن بمجموع 2357.6 نقطة، ويقتحم لائحة العشرة الأوائل «التوب 10» في السباق إلى غولف دبي.