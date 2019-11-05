الفجيرة جاهزة لـ«مونديال الأجسام»

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لبناء الأجسام (الفجيرة 2019)، عن اكتمال الاستعدادات لاستضافة الحدث الذي يقام بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة، وتبدأ فعالياته اليوم وتستمر حتى 10 نوفمبر الحالي، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة. وأكد محمد عبيد بن ماجد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن فريق العمل أنهى استعداداته بصورة متكاملة، لتنظيم نسخة استثنائية بأفضل المعايير التنظيمية العالمية.

ومن جانبه، أوضح خليل معروف مدير البطولة أن الفجيرة ستشهد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي غداً بفندق رويال ام في الفجيرة، بينما سيقام اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لبناء الأجسام صباح يوم بعد غدٍ، بينما يقام الحفل الافتتاحي مساءً ، واعتمد الاتحاد الدولي 8 حكام مواطنين، هم نخبة الحكام الذين سيقومون بالإشراف على تحكيم البطولة، واُختير الدولي الإماراتي محمد شاهين الحوسني مديراً فنياً للجنة الحكام.