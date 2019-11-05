ماذا قال الخطيب بعد المصالحة مع تركي آل الشيخ؟

المصدر: البيان الإلكتروني

علق محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على الصلح بينه وبين تركي اّل الشيخ، وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية،عبر بيان رسمي نشره النادي الأهلي جاء فيه:" بكل الترحاب والتقدير استقبل الكابتن محمود الخطيب بمنزله اليوم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والذي حضر للقاهرة في زيارة خاصة للاطمئنان على الحالة الصحية للكابتن الخطيب بعد عمليات الحقن التي أجراها قبل أسبوعين".

وأضاف البيان:" وقد ساد اللقاء روح المحبة والحرص الشديد على التآخي في حضور الأسرة والأحفاد والتأكيد الدائم على الاحترام المتبادل والاستمرار في علاقة تعكس كل المعاني الطيبة والروح الواجبة بين الأشقاء"

وعبر الكابتن محمود الخطيب عن امتنانه وتقديره البالغ لزيارة المستشار تركي آل الشيخ واهتمامه بالاطمئنان على صحته سواء من خلال الوفد الرسمي الذي حضر ممثلًا له قبل أيام أو من خلال حضوره بنفسه، مشيرًا إلى أن كل هذا محل تقدير وتثمين لأنه يرغب وبكل صدق في التعبير عن مشاعره الطيبة تجاه الأهلي وقياداته وجماهيره وهو ما جرى في الحوار الأخوي بينهما اليوم.