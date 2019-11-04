غوارديولا يتهم ساديو ماني بالتحايل

المصدر: لندن - وكالات

اتهم الإسباني، بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول، بادعاء السقوط للحصول على أخطاء. وسجل ماني هدف فوز ليفربول 2-1 أمام أستون فيلا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، أول من أمس، لكنه تلقى بطاقة صفراء بسبب التحايل للحصول على ركلة جزاء.

ورداً على سؤال حول معرفته بفوز ليفربول المثير، في ظل إقامة المباراتين في التوقيت ذاته، قال غوارديولا: «يحدث كثيراً ما فعله ليفربول في السنوات الأخيرة الماضية لأنه (ماني) يملك موهبة استثنائية، في بعض الأحيان يتحايل للسقوط وفي بعض الأحيان يملك الموهبة لتسجيل الأهداف المذهلة في الدقيقة الأخيرة».