أنيلكا في مران الأهلي المصري بدبي

المصدر: متابعة - عماد الحسيني

تواجد النجم الفرنسي بلال «نيكولاس» أنيلكا، اللاعب السابق لناديي ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، في مران فريق النادي الأهلي المصري، في المعسكر الذي يخوضه الفريق بدبي.

وقال أنيلكا في تصريحات صحفية: إنه سعيد بحضور مران الأهلي، كونه الأشهر والأعرق في أفريقيا وصاحب الشعبية الجارفة في القارة، وقد وصلت شهرته إلى العالمية من خلال مشاركاته المتعددة في مونديال الأندية، وتمنى نجم منتخب «الديوك» السابق، فوز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، والعودة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وذكر أنه كان يعرف كلا من حسام غالي ومحمود حسن «تريزيغيه»، لاعبي الأهلي السابقين، إلى جانب نجوم آخرين من الكرة المصرية.

من ناحية أخرى ألغى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي المصري، اللقاء الودي الذي كان منتظراً خوضه خلال معسكر الفريق، بعد تعثر الاتفاق مع فريق إماراتي لخوض اللقاء، في ظل ارتباطات الأندية بدوري الخليج العربي.