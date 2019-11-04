روبرتسون.. أول هدف رأسي

المصدر: لندن - وكالات

لا يمكن لأندي روبرتسون لاعب فريق ليفربول تذكر ما إذا كان سجل هدفاً بضربة رأسية قبل الهدف الذي سجله أول من أمس أمام أستون فيلا، ما يعني أنه سيكون مفاجأة سارة لوالده.

وكان الهدف الذي سجله روبرتسون هو الثاني له في الدوري هذا الموسم، ويعتقد أنه أول هدف يسجله في مسيرته بضربة رأس. وقال روبرتسون: «لأكون صريحاً، أعتقد أن هذا أول هدف أسجله برأسي». و

أضاف: «والدتي ووالدي في عطلة حالياً وسيكون والدي متفاجئاً للغاية عندما يرى أنني سجلت هدفاً بضربة رأس! حتى عندما كنت ألعب تحت 11 و12 عاماً لا أتذكر أنني سجلت أهدافاً برأسي، لذلك أنا سعيد للغاية».