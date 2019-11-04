طلبات قياسية على تذكارات تحدي دبي للياقة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

لا يزال تحدي دبي للياقة 2019، مستمراً بكامل زخمه حتى الـ 16 من نوفمبر، حيث حوّل المدينة إلى صالة رياضة كبيرة، ومنح سكان الإمارة وزوارها فرصة ممارسة أنشطة رياضية متنوعة، كما وضع بمتناولهم أدوات تسهّل المشاركة في هذه الأنشطة، من خلال منتجات خاصة بالتحدي، وعروض عدة، وسحوبات بالقرعة، تقام على مستوى المدينة بكاملها.

وطرح تحدي دبي للياقة هذا العام أيضاً، أكسسوارات ومنتجات خاصة بهذه الفعالية، نظراً لكثرة الطلب عليها، وهي تتنوع بين زجاجات المياه وسجادات اليوغا المانعة للانزلاق، والأساور والقمصان الرياضية المخصصة للرجال والنساء والأطفال. ويمكن شراء هذه المنتجات حصرياً على موقع «نون» الإلكتروني، وفي قرية كايت بيتش للياقة طيلة فترة التحدي، الممتد على شهر كامل.

كما يستطيع الراغبون في اقتناء عدّة رياضية ومنتجات لياقة جديدة، الاستفادة من فرصة الفوز بجوائز كبيرة في هذه الدورة من تحدي دبي للياقة، وذلك من خلال مسابقة أنفق واربح، برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، بالتعاون مع الرستماني.

من خلال إنفاق 250 درهماً في مراكز التسوق المشاركة في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك سيتي سنتر مردف، ومركز تايمز سكوير، والواحة مول، وبرجمان وريف مول، لتحصلوا على فرصة الفوز بجائزة كبرى، هي عبارة عن سيارة نيسان باترول 2020. ويمكنكم مضاعفة فرص ربحكم مع بطاقات الائتمان والخصم من بنك الإمارات دبي الوطني، على أن يتمّ الإعلان عن الفائز في 16 نوفمبر.