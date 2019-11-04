ليفانتي يستعين بغوغل للسخرية من برشلونة

المصدر: مدريد - وكالات

استعان نادي ليفانتي بمحرك البحث العالمي «غوغل» للسخرية من منافسه برشلونة عقب مباراة الفريقين، أول من أمس، ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقلب ليفانتي تأخره بهدف ميسي في الدقيقة 38 من ضربة جزاء، إلى فوز بثلاثية في ظرف سبع دقائق، سجلها كل من، خوسيه كامبانا، وبورخا مايورال، والصربي نيمانجا رادوجا، في الدقائق (61، 63 و68) على الترتيب.

ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفانتي في «تويتر» تغريدة ساخرة كتب فيها: ماذا يمكن أن تفعل في سبع دقائق؟ ونشر صورة لنتيجة هذا السؤال من محرك بحث غوغل. ومن ضمن النتائج التي ظهرت، 3 أخبار عن فوز ليفانتي على برشلونة من صحف «أوك دياريو، الباييس و ماركا» الإسبانية.