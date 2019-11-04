«آسيوية الشراع» في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تستضيف العاصمة أبوظبي، اليوم، البطولة الآسيوية للشراع، التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، والاتحادين الآسيوي والإماراتي للشراع والتجديف، وتستمر حتى 9 نوفمبر الجاري.

وكشف النادي في المؤتمر الصحافي الذي عقد، أمس، بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، عن تفاصيل البطولة التي تعد الأولى التي تقام في المنطقة، وتمثل إحدى جولات التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، بحضور سعيد المهيري مدير إدارة الرياضة المجتمعية بمجلس أبوظبي الرياضي، وعبد الله العبيدي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف.