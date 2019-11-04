خالد القاسمي يدعو الشباب للمشاركة في راليات باها

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قال بطل الراليات الإماراتي الشيخ خالد القاسمي إن انطلاق سلسلة وطنية جديدة من الراليات الصحراوية في دولة الإمارات يعني أن الوقت أصبح مثالياً للشباب من محبي الرياضة للانخراط فيها الآن، ويحض السائق الإماراتي ذو الخبرة الواسعة، والذي يشارك في رالي باها أبوظبي الأول يومي 15 و16 نوفمبر الجاري، المزيد من الشباب من سائقي السيارات والدراجات على اغتنام الفرصة السانحة لهم مع إطلاق بطولة الإمارات لراليات الباها ، وقال الشيخ خالد القاسمي، الذي يتصدر فئة T1 بفضل فوزه بثلاث من الجولات الأربع الأولى ، تمثل الفعالية المنصة المثالية للراغبين بالانضمام إلى الرياضة في بداياتهم.