كوفاتش.. مباراتان قبل الإقالة

المصدر: برلين - وكالات

ذكرت تقارير صحفية أمس أن الكرواتي نيكولاس كوفاتش مدرب بايرن ميونخ قد يبقى مع الفريق مباراتين مقبلتين على أقل تقدير. يأتي الحديث عن بقاء كوفاتش رغم الهزيمة المذلة على ملعب إنتراخت فرانكفورت 1 - 5 أول من أمس في بوندسليغا.

ووفقاً لتقارير إخبارية فإن بايرن يعتزم الإبقاء على كوفاتش على أقل تقدير خلال المباراة أمام اولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا بعد غدٍ، بجانب مباراة القمة أمام بوروسيا دورتموند يوم السبت المقبل. وأشارت صحيفتا «بيلد» و«تاجس تسايتونغ» إلى أن كوفاتش سيبقى في منصبه خلال المباراتين على أن يتم تحديد مصيره خلال فترة التوقف الدولي عقب هاتين المباراتين.