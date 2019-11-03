مقتل مصفّف شعر رونالدو طعناً في ظروف غامضة

المصدر: البيان الإلكتروني

قتل ريكاردو ماركيز فيريرا مصفف شعر النجم البرتغالي، ونجم نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو طعناً في ظروف غامضة أمس السبت، بأحد فنادق مدينة زيوريخ السويسرية.

وعثرت عاملة نظافة في الفندق على جثة مصفف الشعر البرتغالي ملقاة على السرير، وعليها آثار عدة طعنات متفرقة أدت إلى موته، وذلك وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو".

وكان مصفف الشعر البرتغالي يعيش في زيوريخ منذ عامين ويقيم منذ أسبوع تقريبا في نفس الفندق الذي قتل فيه، وفقا لروسيا اليوم.

وينحدر فيريرا من جزيرة ماديرا البرتغالية مثل لاعب نادي يوفنتوس الحالي النجم، كريستيانو رونالدو.

وقد نشر مصفف الشعر وفنان المكياج، ريكاردو ماركيز فيريرا، صورة له رفقة مواطنه كريستيانو رونالدو على وسائل التواصل الاجتماعي، تم التقاطها في شهر سبتمبر عام 2015، ويظهر فيها القتيل وهو يضع لمساته الأخيرة على "اللوك" الجديد لرونالدو.

وبدأت السلطات السويسرية تحقيقاتها للكشف عن قاتل مصفف الشعر.