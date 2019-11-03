بسبب محمول.. مقتل لاعبة منتخب جامايكا

المصدر: كينغستون - وكالات

توفيت تارانيا كلارك، لاعبة المنتخب الجامايكي ، بعدما تعرضت للطعن إثر شجار على هاتف محمول في العاصمة كينغستون، في الـ 31 من الشهر الماضي. وفارقت كلارك البالغة 20 عاماً، الحياة في المستشفى الذي نقلت إليه، متأثرة بالطعنات التي تلقتها. وألقت الشرطة القبض على الشخص المتهم بقتلها.

وقال رئيس الاتحاد الجامايكي ، مايكل ريكيتس، تعقيباً على الحادثة المؤسفة: «نشعر بحزن شديد، وعلى الاتحاد تقديم مساندة كاملة لوالدة اللاعبة، ولأصدقائها المقربين. أناشد لاعبينا الصغار بإيجاد طرق أخرى لحل الصراعات».

كما قام الموقع الرسمي للاتحاد الجامايكي في «تويتر»، بنشر تغريدة، عبّر خلالها عن تعازيه لأقارب كلارك وأصدقائها، وأرفقها بفيديو لهدف الراحلة الأول مع المنتخب الوطني.

ولعبت كلارك 3 مباريات لمنتخب بلادها، سجلت خلالها هدفين.