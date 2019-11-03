هاميلتون يتطلع للقبه السادس

المصدر: تكساس - وكالات

مع فوزه بلقب السباق خمس مرات سابقة، يخوض البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس سباق جائزة أمريكا الكبرى اليوم بأعصاب هادئة وتوقعات هائلة بحسم لقب بطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا-1 للمرة السادسة في مسيرته الرياضية حتى الآن.

ويحتاج هاميلتون إلى أربع نقاط فقط من السباقات الثلاثة المتبقية في البطولة هذا العام ليتوج رسمياً باللقب بغض النظر عن نتائج زميله الفنلندي فالتيري بوتاس.

ويتصدر هاميلتون الترتيب العام للبطولة برصيد 363 نقطة وبفارق 74 نقطة أمام بوتاس صاحب المركز الثاني والذي يمكنه حصد 78 نقطة على أقصى تقدير حال فاز بكل من السباقات الثلاثة المتبقية في البطولة، وهي سباقات أمريكا والبرازيل وأبوظبي.