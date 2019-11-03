توريه يُطرد بعد 10 ثوانٍ

المصدر: بكين - وكالات

تلقى النجم الإيفواري يحيي توريه بطاقة حمراء لخطأ ارتكبه بعد عشر ثوانٍ فقط على انطلاق مباراة فريقه كينغداو هوانغهاي ضد نانتونغ جييون في ختام الدوري الصيني لكرة القدم للدرجة الثانية، أمس. وأظهرت لقطات الإعادة التلفزيونية أن توريه وجّه ركلة نحو لاعب منافس بعيداً من الكرة، بعد مرور عشر ثوانٍ فقط على انطلاق المباراة

. وبالعودة إلى «ڤار» رفع الحكم البطاقة الحمراء المباشرة بوجه اللاعب .

واحتج توريه على القرار، وبدا وكأنه يشير للحكم إلى أن اللاعب الآخر، وجّه إليه ضربة بالكوع، قبل أن يقوم هو بالرد عليه وإسقاطه أرضاً. وانتهت المباراة بخسارة فريق توريه بنتيجة 1-2، علماً بأن ذلك لن يؤثر على تأهل الفريق إلى دوري الأضواء في الموسم المقبل.