شاهد.. ابنة رياض محرز تخطف الأضواء

المصدر: البيان الإلكتروني

استحوذ فيديو ظهرت فيه ابنة الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، وهي تتعلم أصول الصلاة، في سنها الصغير، على أكبر المشاهدات في المغربي العربي وأوروبا.

ونشرت زوجة رياض محرز، مقطع فيديو، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي “انستغرام”، تظهر من خلاله ابنتهما وهي تصلي، مع تعليق لأمها باللغة الفرنسية تقول فيه "ناني تؤدي الصلاة".