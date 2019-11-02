مقتل لاعبة منتخب جامايكا لكرة القدم طعناً

المصدر: البيان الإلكتروني

لقيت تارانيا كلارك، لاعبة المنتخب الجامايكي لكرة القدم مصرعها بعدما تعرضت للطعن إثر شجار على هاتف محمول في العاصمة كينغستون، في الـ31 من الشهر الماضي.

وفارقت كلارك البالغة 20 عاما الحياة في المستشفى الذي نقلت إليه متأثرة بالطعنات التي تلقتها، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وألقت الشرطة القبض على الشخص المتهم بقتلها.

وقال رئيس الاتحاد الجامايكي لكرة القدم، مايكل ريكيتس، تعقيبا على الحادثة المؤسفة: "نشعر بحزن شديد، وعلى الاتحاد تقديم مساندة كاملة لوالدة اللاعبة ولأصدقائها المقربين. أناشد لاعبينا الصغار بإيجاد طرق أخرى لحل الصراعات".

كما قام الموقع الرسمي للاتحاد الجامايكي لكرة القدم في "تويتر" بنشر تغريدة عبر خلالها عن تعازيه لأقارب كلارك وأصدقائها وأرفقها بفيديو لهدف الراحلة الأول مع المنتخب الوطني.

ولعبت كلارك 3 مباريات لمنتخب بلادها سجلت خلالها هدفين، فيما لعبت على مستوى الأندية مع فريق ووترهاوس الذي كانت تحمل شارة قيادته.