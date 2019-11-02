ختام «تحضيرية» تحدي سبينس 92 للدراجات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أقيمت صباح أمس على مضمار القدرة الجولة التحضيرية الثالثة لتحدي سبينس دبي 92 للدراجات لمسافة 85 كم برعاية سكودا، وذلك بمشاركة واسعة لعشاق ركوب الدراجات من جميع أنحاء الدولة.

وأتاحت الجولة التحضيرية الأخيرة الفرصة للدراجين لاستكمال استعداداتهم قبل انطلاق التحدي الرئيس لمسافة 100 كم في 29 نوفمبر الجاري على مضمار دبي أوتودروم.

وأشاد المشاركون بدور الجولات التحضيرية الثلاث في تعزيز لياقتهم وثقتهم بركوب الدراجات استعداداً لخوض تحدي سبينس دبي 92، الذي يعد جزءاً من سلسلة سباقات يو سي آي غران فوندو للدراجات. استقطبت قرية سبينس للدراجات جمهوراً كبيراً من المتفرجين وعائلات الدراجين، حيث استمتع الجميع بفعاليات مسلية متنوعة استضافتها سكودا وفيتنس فيرست. وعلى جانب آخر دعت طيران الإمارات، كجزء من مبادراتها لتحدي دبي للياقة، فريق الإمارات للدراجات إلى مقرها الرئيس لعرض قدراتهم وإمكاناتهم في ركوب الدرجات. وشارك في المباردة أربعة من أفضل أعضاء الفريق وأكثرهم جدارة في العالم وهم: ألكسندر كريستوف (المصنف رقم 8) وتادج بوغاكار (المصنف رقم 12) ودييغو أوليسي (المصنف رقم 13) وجاسبر فيليبسن (المصنف رقم 79).

وكانت طيران الإمارات قد بدأت رعاية فريق دولة الإمارات للدراجات عام 2017، سعياً منها إلى الارتقاء بهذه الرياضة في الدولة.

وتنظم مجموعة الإمارات عدداً من الفعاليات طوال فترة التحدي. ويدير موظفو المجموعة حوالي 40 نادياً رياضياً ونادياً للهواة، لرياضات متعددة.