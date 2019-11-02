لاعبان من أوروبا في قائمة المنتخب السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

ضمت القائمة المرشحة لأداء مباراة المنتخب الوطني السوداني أمام منتخب ساتومي في الثالث عشر من الشهر الجاري، ضمن تصفيات أمم أفريقيا المقامة بالكاميرون، وأول مرة في تاريخ المنتخب لاعبان من الدوريات الأوروبية، وهما أحمد يونس الذي يلعب في الدوري الهولندي، وياسين حامد المحترف في الدوري الروماني، فيما اعتذر نجم «تشامبيونشيب» الإنجليزي محمد عيسى عن المشاركة مع المنتخب أمام ساتومي وجنوب أفريقيا لارتباطات مهمة لفريقه في الدوري الإنجليزي، ويتوقع وصول اللاعبين في الخامس من الشهر الجاري.