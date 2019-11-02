حبة البازلاء.. المظلوم

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يعد المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز الشهير بـ«تشيتشاريتو»، والتي ترجمتها حبة البازلاء، يعد من المهاجمين المبخوس حقهم والمظلومين إعلامياً، والذي يستحق أفضل كثيراً من المكانية التي هو فيها، بأرقامه المتميزة، ومسيرته العامرة بالأهداف الجميلة والملعوبة، ولكنه قليل الحظ، ورغم اجتهاده في كل الأندية التي لعب فيها، إلا أنه ليس بالقدر الكافي من الشهرة الجماهيرية.

اللقب

تشيتشاريتو (حبة البازلاء)

الجنسية

المكسيك

العمر

31

إجمالي الأهداف

156

06

لعب تشيتشاريتو في 6 أندية عالمية، بدءاً من غوادلاخارا المكسيكي، والذي انتقل منه إلى مانشستر يونايتد، وهناك تألق لينتقل معاراً إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، بعدها رحل إلى باير ليفركوزن الألماني، قبل أن يعود مجدداً للدوري الإنجليزي عبر ويستهام يونايتد، ثم مجدداً إلى الدوري الإسباني عبر إشبيلية.

0.51

حقق خافيير هيرنانيدز أعلى معدل أهداف له خلال مسيرته مع باير ليفركوزن الألماني، حيث سجل 28 هدفاً خلال 54 مباراة لعبها للفريق الألماني، بمعدل تهديفي 0.51 هدف لكل مباراة.

0.2

لم تكن العودة للدوري الإسباني بالشكل الذي تمناه تشيتشاريتو، فمنذ انتقاله من ويستهام يونايتد والذي قضى معه موسمين جيدين، لم يظهر حبة البازلاء بالمستوى المطلوب، وشارك في 5 مباريات ولم يسجل سوى هدف وحيد بمعدل 0.2 هدف في كل مباراة.

تدرج القيمة السوقية

2008

125 ألف دولار

2010

6 ملايين دولار

2012

18 مليون دولار

2015

10 ملايين دولار

2017

22 مليون دولار

2019

12 مليون دولار

المواسم

غوادلاخارا

4 مواسم

مانشستر يونايتد

6 مواسم

ريال مدريد

1 موسم

باير ليفركوزن

2 موسم

ويستهام يونايتد

3 مواسم

المشاركات الدولية

لعب

109 مباريات

سجل

52 هدفاً

ألقاب

3 دوريات

(1 غوادلاخارا – 2 مان يونايتد)

1 بطل العالم للأندية

(مان يونايتد 2014)

1 بطل الكونكاكاف

2015