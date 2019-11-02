نجاح عالمي لـ «جوهرة التاج» في السعودية

المصدر: متابعة - خالد المهيري

حقق مهرجان «جوهرة التاج» الذي أقيم أول من أمس على استاد الملك الفهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، الذي نظمته منظمة المصارعة العالمية الترفيهية «WWE» بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات «موسم الرياض» نجاحاً عالمياً كبيراً.

وحافظ الوحش البشري بروك لينسير على لقب «WWE» عقب هزيمته لخصمه السابق في «UFC» كاين فيلاسكيز.

كما شهد المهرجان إقامة أول نزال نسائي في المملكة العربية السعودية، بين نتاليا ولايسي إيفانز والذي انتهى لصالح الأولى.

وتمكن الملاكم البريطاني تايسون فيوري الذي يشارك للمرة الأولى في عالم المصارعة الحرة من هزيمة برون سترومان، فيما تألق النجم السعودي منصور الشهيل خلال المهرجان عندما تمكن من هزيمة النجم سيزارو.