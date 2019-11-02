الظفرة بطلاً لكأس شباب الصالات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

توج فريق نادي الظفرة بطلاً للنسخة الثانية من كأس الإمارات لشباب كرة قدم الصالات بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق نادي خورفكان حامل اللقب بنتيجة 3-2 على ملعب صالة نادي مليحة.

حضر اللقاء عمران عبدالله النعيمي أمين سر عام اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات وعيسى سيف المزروعي رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب في نادي الظفرة ومرشد خلفان المرر المدير التنفيذي للنادي وحسن عباس الحمادي مشرف فريق كرة الصالات وحمدان الكثيري كابتن فريق الرجال وروي جيماريتش مدرب فريق الرجال.

ونال لاعبو الظفرة الميداليات الذهبية وكأس البطولة وحصل اللاعب ميغويل كينجي على الحذاء الذهبي بعد أن توج هدافاً للبطولة ونال اللاعب عبدالله النقبي جائزة أفضل لاعب في البطولة ولاعب الظفرة عبدالله الحمادي جائزة أفضل حارس.