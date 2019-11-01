عبد الله وفاطمة.. شقيقان على طريق نجومية الغولف

المصدر: دبي - فايز بجبوج

شهدت ساحة الغولف أخيراً سطوع نجمي عبدالله كلبت (11 سنة)، وشقيقته فاطمة (7 سنوات)، كموهبتين على طريق النجومية، ومشروع بطلين في اللعبة والمنتخبات الوطنية، بعد أن نجحا في لفت الأنظار إليهما من خلال التألق على صعيد البطولات والنتائج، بداية من نجاح عبدالله أبريل الماضي في الاحتفاظ بلقب بطولة سوق دبي الحرة للعام الثاني على التوالي، والتي تبعها تبوؤ مراكز متقدمة في بطولات الاتحاد وبطولة مصر الدولية 2019، والمعسكرات الداخلية والخارجية، وانتهاءً بفوز فاطمة السبت الماضي بباكورة بطولات الموسم المحلي وتتويجها بالمركز الأول في فئتها العمرية في افتتاح موسم بطولة «الميدالية الوطنية الشهرية».

وتعود هذه الطموحات والآمال العريضة لنجمي المستقبل، لشغفهما في اللعبة لكون عبد الله وشقيقته فاطمة ينحدران من أسرة رياضية جذبتهم رياضة الغولف، ويحرصون على تواجد أبنائهم في جميع البطولات المحلية إلى جانب المعسكرات الخارجية، والتي قادت عبد الله الطالب في الصف الثامن بمدرسة جيمس فيرست بوينت بدبي، للاقتداء بوالديه والتوجه إلى لعبة الغولف وهو في عمر الأربع سنوات، لتكون البداية بملعب ميدان للغولف، واتبعه بالانتساب إلى نادي خور دبي للغولف واليخوت.

قبل أن تشجع نتائجه الشقيقة فاطمة للسير على خطى شقيقها والدخول في اللعبة بالسن ذاته (4 سنوات)، والتي قادتها للكشف مبكراً عن موهبتها والدخول في بطولات الاتحاد، والتي أكدتها السبت الماضي بتتويجها بمنافسات الصغار في الجولة الافتتاحية لموسم «الميدالية الوطنية الشهرية» التي أقيمت على مسار الحفر ذات معدل الضربات الثلاث بنادي ياس لينك للغولف.

برامج هادفة

ومثلت رعاية وتحفيز الوالدين، نقطة بداية في تشجيع عبدالله وفاطمة لتحقيق قفزات على صعيد الأداء والكشف عن نجوميتهما كمشروعي بطلٍ مستقبلي للمنتخبات الوطنية، بعد أن أصبح عبدالله حديث القائمين على اللعبة، واعتبره المسؤولون نجماً واعداً ضمن مشروع «اكتشاف المواهب»، لقناعة الاتحاد بأن البداية تأتي من القواعد، ويعود ذلك للعلاقة الوثيقة والتعاون الكبير بين اتحاد اللعبة بقيادة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، وأعضاء مجلس الإدارة، مع أكاديميات وأندية الغولف كافة في الدولة، وصولاً لنجاح الاتحاد العام الماضي بتوقيع شراكة مع وزارة التربية وإدراج اللعبة في المناهج الدراسية.