«أبيض الجامعات» يكتسح العراق في «عربية التسامح»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

حقق منتخبنا الوطني للجامعات لكرة قدم الصالات، فوزاً كاسحاً على نظيره العراقي، أمس، بسبعة أهداف، مقابل هدف في مستهل مشوار «أبيض الجامعات»، في بطولة التسامح العربية الجامعية لكرة قدم الصالات، التي تقام فعالياتها بصالة نادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة 13 دولة عربية، وتستمر حتى 7 نوفمبر الجاري. ونجح منتخب الجامعات، الذي يلعب في المجموعة الثانية في البطولة، في تقديم عرض قوي، تمكن من خلاله، من تحقيق انتصار مستحق على شقيقه العراقي، ليؤكد أنه عازم على المنافسة على لقب النسخة الثالثة من البطولة.

أنهى منتخبنا الوطني، الذي يشرف على تدريبه جاسم البحري، شوط المباراة الأول، متقدماً بهدفين مقابل هدف، سجلهما راشد الهنائي وأحمد الجسمي، فيما سجل هدف العراق سياف شوكت، وفي الشوط الثاني، سيطر ضرب منتخبنا الوطني بقوة، ونجح في تسجيل 5 أهداف عن طريق راشد الهنائي، الذي أحرز ثلاثية «هاتريك»، وحمد الزرعوني (هدفين) ومحمد جاسم. وأسفرت بقية نتائج اليوم الثاني، عن تحقيق المنتخب المصري للجامعات، فوزه الثاني على التوالي، بعدما تخطى نظيره الجزائري بسبعة أهداف مقابل أربعة، إذ كان قد فاز على السعودية في اليوم الافتتاحي 4-1، وتمكن المنتخب السعودي من تعويض هزيمته في الجولة الأولى، بفوز مستحق على عمان 3-2. ويخوض منتخبنا ثاني مواجهاته اليوم أمام شقيقه السعودي في الساعة الخامسة مساءً، بينما تلعب الجزائر مع سوريا ومصر مع عمان واليمن مع لبنان والأردن مع فلسطين، وتختتم مواجهات اليوم، بلقاء تونس مع الصومال.

من جهته، أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، بافتتاح بطولة التسامح العربية الجامعية لكرة قدم الصالات في نسختها الثالثة، مؤكداً أن البطولة تمثل تجمعاً عربياً من شباب الجامعات، الذين يشكلون مستقبل الرياضة، وأن الاهتمام بالرياضة الجامعية، أساس التطور الرياضي.