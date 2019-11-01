سانت جورج يغري قائد المريخ

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

دعا أمين خزينة المريخ، الصادق مادبو قائد الفريق أمير كمال لاجتماع، لمناقشة تمديد عقده مع الفريق خلال الأيام المقبلة، وانتهى عقد أمير كمال مع المريخ، أمس، ورشحت أخبار، أمس، مؤكدة أن قائد الفريق تلقى عرضاً رسمياً مغرياً من نادي سانت جورج الإثيوبي للتعاقد معه ولم يتخذ اللاعب موقفاً حاسماً بشأن العرض، فيما أفادت مصادر قريبة من اللاعب أنه سيضع العرض المطروح له على طاولة مجلس الإدارة رغم نهاية فترة تعاقده، لأجل مناقشته، ومن ثم اتخاذ قرار حاسم بشأنه.

وكان نادي المريخ قد كشف عن شروعه في قيد ثلاثة من لاعبيه مطلقي السراح بقيادة أمير كمال، محمد هاشم التكت، التاج إبراهيم.