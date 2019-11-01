باولو ديبالا.. موهبة تفرض نفسها

المصدر: إعداد – مجتبى فاروق

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على الرغم من وجود أساطير في كرة القدم مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والإيطاليين جون لويجي بوفون وجورجيو كيلليني في صفوف يوفنتوس، إلا أن الأرجنتيني باولو ديبالا أثبت بالفعل أنه موهبة تفرض نفسها، ودائماً ما يكون حاضراً متى ما احتاجه الفريق، مؤكداً كل يوم أنه يملك موهبة تفرض نفسها على كل من حوله.

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قدم يوفنتوس 32 مليون يورو عام 2015 لإقناع باليرمو بالتخلي عن باولو ديبالا، الذي انضم إلى فريق الجزيرة الصقلية قادماً من أنيستيادتونس الأرجنتيني عام 2012.

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شارك الموهوب الأرجنتيني مع يوفنتوس في 192 مباراة، منها 135 في الدوري، و38 مباراة في دوري الإبطال، وسجل خلال هذه الفترة 82 هدفاً في جميع المنافسات.

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يحمل الجنسيتين الأرجنتينية والإيطالية، لكنه فضل اللعب لمنتخب «التانغو» الذي شارك معه للمرة الأولى عام 2015، وقال ديبالا: أنا أرجنتيني 100 في المئة، أحترم إيطاليا التي منها جدودي ولكنني أفضل الأرجنتين.

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تبلغ قيمته السوقية الحالية 75 مليون يورو، وكان قد وصل إلى قمة التقييم عام 2018، عندما وصلت قيمته السوقية حينها 113.4 مليون يورو.

بطاقة

الاسم: باولو برونو إكسيكويل ديبالا

تاريخ الميلاد: 15 – 12 - 1993

مكان الميلاد: لوغانا لايريغا - الأرجنتين

الطول: 177 سم

الخانة: مهاجم – وسط مهاجم

الأندية

أنيستيادتونس: 2011 - 2012

باليرمو: 2012 - 2015

أياكس: 2006 – 2008

يوفنتوس: 2015 -

إحصاءات الموسم

عدد المباريات: 21

عدد الدقائق: 614

الأهداف: 6

التمريرات الحاسمة: 3

البطاقات الصفراء: 0

البطاقات الحمراء: 0

محاولات على المرمى: 2.4 في المباراة

دقة التمرير: 97 %

قيادة الهجمات: 4.3 في المباراة

نجم المباراة: 2

نقاط القوة

التمركز في منطقة الجزاء: 94 %

الكرات العكسية: 89 %

قيادة الهجمة: 96 %

إنهاء الهجمة: 97.1 %

التحكم في الكرة: 99.2 %

المهام الدفاعية: 87 %

دعم الزملاء: 85.1 %