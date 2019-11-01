اتحاد السلة الكويتي يعلن حالة الطوارئ

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة السلة تشكيل اللجنة المحلية العليا لبطولة الخليج للرجال المقرر إقامتها في الكويت خلال الفترة من بين 23 نوفمبر الجاري إلى أول ديسمبر برئاسة رشيد العنزي رئيس الاتحاد الكويتي، ويولي الاتحاد الكويتي لكرة السلة هذه البطولة اهتماماً كبيراً حيث يسعى لتوفير أفضل سبل التنظيم وتأمين كل سبل الراحة للمنتخبات المشاركة.

يترأس اللجنة المنظمة العليا أرشيد العنزي رئيساً وخليل إبراهيم نائباً للرئيس ورئيساً للجنة التشريفات، وعبد الرحمن حسين مديراً للبطولة مع رئاسته لجنتي الإحصاء والسكرتارية، وتم إسناد رئاسة لجنة الحكام والمالية لغازي العتيبي وعويد العنزي للجنة الإعلامية وعبد الرحمن الناشي للعلاقات العامة ومحمد الحميدان نائباً ومحسن المطيري وفاضل الداود وثامر الشنفا أعضاء باللجنة العليا.