شاهد.. غاريث بيل يصدم طفلاً ويعمق الاستياء من تصرفاته

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض الويلزي غاريث بيل نجم ريال مدريد السباني لانتقادات شديدة بعد رفضه الاستجابة لطلب طفل من جماهير "الملكي" كان يرغب في أخذ توقيعه والحديث معه.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه جناح "المرينغي" داخل مطار مدريد، أثناء عودته من لندن، حيث رفض اللاعب التوقف رغم طلب والدة الطفل، التي كانت تلحق به قائلة: "رجاء، طفلي يحبك".

وانهالت التعليقات السلبية على اللاعب المنبوذ من قبل جماهير النادي المدريدي، الذي لطالما أثار الجدل بتصرفاته، سواء بسفره المفاجئ إلى لندن، وكذا تلميحه إلى رغبته في الرحيل، بحسب "روسيا اليوم".

وظل بيل لسنوات أغلى صفقة في تاريخ النادي منذ أن تعاقد معه بيريز صيف العام 2013 مقابل 95.3 مليون يورو، حتى قدوم البلجيكي أيدين هازارد في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتوترت علاقة قائد المنتخب الويلزي مع جماهير الميرينغي منذ فترة، لكنها وصلت إلى مرحلة اللارجعة بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان إلى تدريب الملكي قبل عدة جولات من نهاية الموسم الماضي وخروجه من حساباته.

ولم يشارك بيل مع فريقه في مواجهة ليغانيس، ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي انتهت لمصلحة ريال مدريد بخماسية نظيفة، بسبب بعض الآلام شعر بها في مباراة ويلز وكرواتيا، ولكن النادي الأبيض لم ينشر أي تقرير طبي عن حالة صاحب القميص رقم 11.

كما تغيب الويلزي عن مباراة ريال مايوركا 1-0، في الوقت الذي تؤكد فيه بعض التقارير الصحافية رغبة اللاعب في مغادرة النادي وخوض تجربة جديدة بعيدا عن إسبانيا.