نهيان بن مبارك يفتتح «عربية التسامح الجامعية» لكرة الصالات

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أمس، بطولة التسامح العربية الجامعية لكرة قدم الصالات، التي ينظمها الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، بالتعاون مع الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، بمشاركة 13 دولة عربية، وتستمر حتى 7 نوفمبر المقبل.

حضر حفل افتتاح البطولة، الذي أقيم بصالة نادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، والدكتور سعيد الحساني رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للرياضة الجامعية، وعدد من سفراء الدول العربية الشقيقة لدى الدولة، بالإضافة إلى عدد من القيادات الرياضية والأكاديمية والشبابية في الوطن العربي.

جاء حفل افتتاح البطولة، التي تقام في نسختها الثالثة، مبسطاً، إذ بدأ بالسلام الوطني لدولة الإمارات، أعقبه طابور عرض الدول المشاركة، الإمارات، تونس، الجزائر، السعودية، عمان، سوريا، الصومال، العراق، فلسطين، لبنان، مصر، اليمن، تلاه فقرة فنية لألعاب الليزر.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، الرئيس الفخري للاتحاد العربي للرياضة الجامعية، في كلمته، بوفود المنتخبات المشاركة، مؤكداً أن البطولة تشكل مجالاً رحباً للتواصل والتعارف وبناء علاقات الأخوة والصداقة بين جميع أبناء الأمة العربية، مشدداً على أهمية دور الرياضة الجامعية في إعداد الشباب عربي قادر على الحياة المنتجة في العصر الحالي، والإسهام في تحقيق مبادئ التعايش والمساواة.

وقال إنه من المهم التأكيد على دور الجامعيين الرياضيين في نشر مبادئ السلام والتسامح، ونعبر عن سعادتنا بالبالغة بوجود الأشقاء في دولة الإمارات، الحريصة دائماً على تمكين الشباب والارتقاء بالإنسان، والإسهام في مسيرة الأمة العربية والعالم، والسعي الصادق لتحقيق السلام والتفاهم والاستقرار.

وكل هذه المبادئ، جاءت بالسير على نهج المغفور له، الوالد، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس الدولة، متمنياً التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة في البطولة.

وتابع معاليه، بحضور وزير الشباب والرياضة المصري، المباراة الافتتاحية، التي جمعت بين منتخبي مصر والسعودية، فيما تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين، تضم الأولى 6 منتخبات، هي فلسطين ولبنان والصومال واليمن والأردن وتونس، بينما تضم المجموعة الثانية 7 منتخبات، هي مصر والإمارات والعراق وسوريا وعمان والجزائر والسعودية.

ويستهل منتخبنا الوطني الجامعي، مبارياته في البطولة اليوم، عندما يواجه نظيره العراقي في الساعة الثانية من بعد الظهر، بصالة نادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي.