رونالدو وميسي يتنافسان في «غلوب سوكر» دبي

المصدر: دبي - وام

تشهد دبي تكريم نجمات كرة القدم النسائية لأول مرة في حفل توزيع جوائز غلوب سوكر، الذي سيقام بمدينة جميرا في 29 ديسمبر المقبل بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي بدورتها الحادية عشرة.

والتي تتضمن ثلاث فئات نسائية لأهم لاعبات كرة القدم النسائية على مستوى العالم وهم أفضل لاعبة وأفضل نادٍ وأفضل حكم لعام 2019، أما قائمة نجوم كرة القدم الرجالية.

فقد تم ترشيح كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس لجائزة «أفضل لاعب» للعام السادس إلى جانب ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة وقائمة من ألمع نجوم كرة القدم البارزين على مستوى العالم الذين سيضفون أجواء حماسية على المسرح في الدورة الحادية عشرة لجوائز غلوب سوكر العالمية التي يتم تنظيمها بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي.

وتتنافس نخبة من ألمع النجوم كرة القدم لهذا الموسم على جوائز غلوب سوكر بما في ذلك مدافع نادي ليفربول اللاعب فيرجيل فان دايك ومديره يورغن كلوب ونجم مانشستر سيتي اللاعب برناردو سيلفا.

وتم إضافة جرعة جديدة من الحماس لهذا الحدث عبر إدراج بعض أهم المواهب والأسماء اللامعة في كرة القدم النسائية أمثال أليكس مورغان وميغان رابينوي اللتين شاركتا في قيادة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية إلى التتويج بكأس العالم للكرة النسائية هذا العام.