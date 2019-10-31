«القبضة الحديدية» للمرة الأولى بدبي

المصدر: دبي - خالد المهيري

أعلنت جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية عن اكتمال كافة الاستعدادات لاستضافة دبي للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم للعبة «تيكن 7 - القبضة الحديدية».

والتي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط من السابع حتى التاسع من نوفمبر المقبل، بتنظيم شركة «أو يو غيمينغ» الإماراتية المتخصصة في تنظيم فعاليات الرياضات الإلكترونية وشركة «روكس غيمنغ»، وبدعم ورعاية مجلس دبي الرياضي وجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية.

وستقام البطولة في مركز «دبي آوت لت مول» التجاري الواقع على طريق دبي ـ العين. وتعد الجولة العالمية من بطولة (تيكن) أحد أبرز الأحداث الرياضات الإلكترونية، والمتوقع أن تبلغ نسبة المشاهدات للبطولة 100 ألف مشاهد حول العالم.