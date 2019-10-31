«دبي الرياضي» يستعد لـ«قارات» الشاطئية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة «كأس القارات لكرة القدم الشاطئية» اجتماعاً موسعاً لمناقشة سير الاستعدادات لانطلاق البطولة، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي للعام التاسع على التوالي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية في فيفا، وتقام فعالياتها في كايت بيتش بشارع جميرا خلال الفترة من 05 إلى 09 نوفمبر المقبل.

ترأس الاجتماع خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بحضور علي عمر نائب رئيس اللجنة المنظمة، والأعضاء. ويشارك في البطولة 8 منتخبات وهي روسيا، وإيران، وإيطاليا، واليابان، وإسبانيا، والمكسيك، ومصر، والإمارات الدولة المستضيفة.