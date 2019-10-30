«فرانس فوتبول» تشعل التكهنات بشأن «سادسة رونالدو»

المصدر: باريس - وكالات

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بات على أعتاب تحقيق إنجاز جديد، مع تكهنات بأنه سيتوج بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه خلال أسابيع.

أما ما جعل هذه التكهنات شبه مؤكدة، فهو اللقاء الحصري الذي أجرته معه مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية المانحة للجائزة، وظهور نجم يوفنتوس الإيطالي على غلاف عددها الأخير.

وقال رونالدو لمجلة «فرانس فوتبول»: «يجب أن تكون ذكيا لكي تتمكن من الاستمرار طويلا في عالم كرة القدم. هدفي أن أحافظ على شبابي ولياقتي وأن أكون قادرا على المنافسة مع تقدمي في العمر».

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 34 عاما، متحديا: «أعطوني اسم لاعب وصل إلى مثل عمري وفعل ما فعلته وفي ناد مثل يوفنتوس».