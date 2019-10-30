مشجعون يشوّهون حافلة كولون

قالت الشرطة الألمانية أمس، إن مشجعين متعصبين قاموا بتشويه حافلة فريق كولون برسومات غرافيتي على جانبي الحافلة، وذلك قبل مباراة الفريق أمس أمام مضيفه ساربريكين في إطار منافسات الدور الثاني لبطولة كأس ألمانيا لكرة القدم.

وقال متحدث باسم نادي كولون، المنافس بدوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليغا)، إن النادي قدم بلاغاً للشرطة إثر ما تعرضت له الحافلة.

ونشرت صحيفة «بيلد» الألمانية صوراً للرسومات المسيئة لنادي كولون والتي غطت الحافلة، وذكرت الشرطة أنها تعتقد أن مجموعة من المشجعين المتعصبين لفريق ساربريكين هم من قاموا بالرسومات خلال وجود الحافلة في ساحة الانتظار بالفندق الذي يقيم به فريق كولون. وتأمل الشرطة في أن يتقدم شهود عيان بأقوالهم. برلين - وكالات