رئيس الزمالك يدعو للتصالح مع «بيبو»

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

دعا مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إلى فتح صفحة جديدة مع محمود الخطيب (بيبو) رئيس الأهلي، بما يتناسب مع تاريخ وعراقة الناديين الكبيرين.

وقال في تصريحات للبرنامج الرسمي لناديه «الزمالك اليوم»، إنه لا توجد أي خلافات بينه وبين رئيس الأهلي، لكن بعض اللجان الإلكترونية المحسوبة على الأهلي تتعمد الإساءة له ولناديه.

كما كشف منصور انتهاء أزمته مع نقابة الصحفيين المصريين، ووصفها بأنها «زوبعة في فنجان»، وذلك بعد جلسة جمعته مع ضياء رشوان نقيب الصحفيين، في حضور وزير الرياضة أشرف صبحي، غير أن هذا التصالح لم يرض عدد كبير من الصحفيين، خصوصاً وأن رئيس الزمالك كال عليهم السباب والاتهامات، كما منع عدداً كبيراً من دخول النادي.

وفي سياق منفصل، قرر محمود الخطيب، التدخل في ملف تجديد نجوم الفريق خلال الفترة المقبلة، وقرر «بيبو»، عقد جلسات مع رباعي الفريق القدامى وهم، أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي وليد سليمان، لحسم التجديد لهم لمدة موسم أو موسمين حسب الحاجة الفنية.