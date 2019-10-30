قراصنة يستهدفون «مواقع رياضية»

أعلنت شركة «مايكروسوفت» الأمريكية لبرامج الكمبيوتر أن مجموعة من قراصنة الإنترنت، يعتقد أنها مرتبطة بروسيا، تستهدف «هيئات مكافحة المنشطات ومؤسسات رياضية».

وذلك قبل عام واحد من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية (طوكيو 2020).

وأوضحت الشركة أنه جرى استهداف «16، على الأقل، من الاتحادات الرياضية الوطنية والدولية وهيئات مكافحة المنشطات في ثلاث قارات»، منذ منتصف سبتمبر الماضي.

وأشارت إلى أن «بعض عمليات القرصنة نجحت، لكن أغلبها باء بالفشل». وكشفت «مايكروسوفت» أن المجموعة استخدمت طرق اختراق مماثلة لتلك التي استخدمتها مجموعة «سترونتيوم» التي كانت مسؤولة عن اختراق بيانات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) ، بحسب ما أعلنته السلطات الأمريكية. نيويورك - وكالات