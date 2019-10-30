«فيسبوك» يكشف خلافات الاتحاد السوداني

المصدر: الخرطوم- حسن فاروق

كشف منشور نشره نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم نصر الدين حميدتي بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،عقب مغادرة المنتخب الوطني البطولة الأفريقية للمحليين (شان) بعد خسارته أمام ضيفه المنتخب التنزاني، عن عمق الخلاف بينه ورئيس الاتحاد الدكتور كمال شداد، حيث هاجم حميدتي من خلال المنشور كمال شداد واصفاً إياه بالدكتاتور.

وكشف لـ «البيان الرياضي» مصدر بالاتحاد السوداني فضل حجب اسمه أن الخلاف بدأ بين الرجلين عندما أعلن شداد رفض بنود عقد الشركة الراعية للدوري الممتاز ووصفه له بـ ( عقد الإذعان)، فيما ساند نائبه التوقيع على العقد.

وأضاف المصدر أن الشركة الراعية رضخت للتعديلات المقدمة من رئيس الاتحاد، وذهب الصراع بينهما في اتجاهات مختلفة عندما دفع نصرالدين حميدتي بمذكرة لمجلس إدارة الاتحاد، عدد من خلالها مخالفات شداد للنظام الأساسي وانفراده بالقرار متجاوزاً حدود صلاحيته، فيما أكد مراقبون لـ (البيان الرياضي)، أن طبيعة الخلاف بين الرجلين شكلتها الأوضاع السياسية المتغيرة في البلاد.

وأن حميدتي كان قد بدأ تحركات مع مجموعة من داخل الاتحاد الحالي، وأخرى معارضة من الاتحاد السابق يقودها أمين المال السابق أسامة عطا المنان لسحب الثقة من الدكتور كمال شداد عبر الجمعية العمومية.

إلا أن سقوط نظام عمر البشير الذي شغل فيه حميدتي منصب أمين أمانة الرياضة بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، أفشل المخطط.وتوقف حميدتي عن أداء مهامه داخل الاتحاد واكتفى بدور المعارض لسياسات الدكتور كمال شداد بحسب المصدر.