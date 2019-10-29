«أجر يوم» اعتذار لاعبي ساوثهامبتون

المصدر: لندن - وكالات

أعلن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي ، أمس، أن لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني، قرروا التبرع بأجر يوم واحد، لصالح المؤسسة الخيرية التابعة للنادي، وذلك عقب الهزيمة المهينة التي مني بها ساوثهامبتون مؤخراً. وخسر ساوثهامبتون على ملعبه أمام ليستر سيتي 0 - 9، مساء الجمعة الماضي، لتكون أكبر هزيمة في تاريخ النادي بالدوري.

وذكر نادي ساوثهامبتون في بيان بموقعه على الإنترنت، أن «لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني»، قرروا التبرع بالمال لمؤسسة النادي الخيرية.ويواجه ساوثهامبتون مهمة تبدو صعبة، حيث يلتقي مانشستر سيتي مرتين خارج ملعبه خلال خمسة أيام، الأولى اليوم، ضمن منافسات دور الستة عشر بكأس رابطة المحترفين ، والثانية يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري.