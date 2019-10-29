نصف ماراثون رأس الخيمة 21 فبراير المقبل

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تقرر إقامة «نصف ماراثون رأس الخيمة 2020»، في 21 فبراير 2020، ويمتد السباق لمسافة 21.1 كلم، وهو مناسب تماماً للعدّائين من كافة مستويات اللياقة البدنية في دولة الإمارات.

ويقدّم الماراثون عدّة فئات من السباقات، تتلاءم مع مجموعة واسعة من القدرات، لتشمل العدّائين المحترفين، وأعضاء النوادي والمشاركين الهواة، وأصحاب الهمم والأطفال. وبفضل سباق التتابع، فإن هذا الحدث الرياضي مثالي لتشارك به الشركات، التي تهدف إلى تحفيز الموظفين، وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 1.219.000 درهم، وسوف يتم تقسيمها وتوزيعها على العدّائين الأوائل في جميع فئات السباق.

ويعدّ سباق «نصف ماراثون رأس الخيمة» رسمياً، أسرع نصف ماراثون في العالم. وانطلق السباق، الذي تنظّمه هيئة «رأس الخيمة لتنمية السياحة»، لأول مرة في عام 2007، حيث يهدف إلى تعزيز النشاطات المجتمعية، بالتعاون مع مختلف الشركاء في إمارة رأس الخيمة ذات الغنى الثقافي والحضاري. ويتضمّن السباق عدة أنواع من السباقات، التي تلائم كافة الفئات المشاركة من ناحية اللياقة البدنية.

وأعلنت كل من هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وشركة آر سي إس سبورتس آند إيفنتس، المنظِّم الجديد للحدث، عن مسار السباق، والشريك التقني للنسخة الرابعة عشر من السابق، خلال مؤتمر صحافي أمس في دبي، وجرى تعديل مسار السباق، الذي يمتد على طول ساحل جزيرة المرجان، ذات المناظر الطبيعية الأخّاذة، بحيث يكون خطا البداية والنهاية على مسافة قريبة من قرية السباق.

الأمر الذي يتيح للجمهور أن يكونوا على مقربة أكثر من المضمار، والتمكّن من تشجيع العدّائين بشكل أفضل. كما أن المسار المعدّل يمكّن الإدارة الأفضل للحافلات، التي ستعمل على نقل العدّائين المشاركين في سباقات البدل، من نقاط التبديل عند مسافة 5 كم و15 كم إلى قرية السباق.