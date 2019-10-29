البلوشي جاهز لرالي باها أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكّد محمد البلوشي، أول نجم إماراتي يحصل على لقب كأس العالم للراليات الطويلة، أنه سيكون بأعلى مستويات لياقته واستعداده عند المشاركة في رالي باها أبوظبي الشهر المقبل، ليحافظ بذلك على طموحه بالتألق في البطولة الجديدة للراليات الصحراوية في الإمارات.

ففي أعقاب فوزه في الجولة الرابعة التي أقيمت في دبي أوائل الشهر الحالي، حقق البلوشي صدارة فئة الدراجات النارية في أولى بطولات راليات الباها في دولة الإمارات. ونظراً للفارق الضئيل بواقع 11 نقطة فقط بينه وبين المتسابقين الأربعة الأوائل على القائمة، فإن لقب البطولة لا يزال غير محسوم.