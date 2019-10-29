لكمة تنهي مباراة بألمانيا

المصدر: برلين - وكالات

شهدت مباراة كرة قدم للهواة بألمانيا، أول من أمس، فقدان الحكم وعيه على أرض الملعب، إثر اعتداء لاعب عليه لحصوله على البطاقة الحمراء.

وذكرت الشرطة، التي بدأت تحقيقات في الحادث، أن لاعباً يبلغ من العمر 28 عاماً بفريق مونستر، لكم حكم المباراة البالغ من العمر 22 عاماً، بعد أن أشهر له الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء. وألغيت المباراة وجرى نقل الحكم إلى المستشفى .

وقال ثيو جراينر، رئيس اتحاد الكرة بولاية هيسن: «هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، وهو مؤسف بالطبع». وأضاف جراينر أن اللاعب، الذي التقطته الكاميرات وهو يوجه اللكمة إلى الحكم، يمكنه توقع «عقوبة هائلة». وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد كرة القدم بولاية برلين أجّل جميع مباريات الهواة، بعد احتجاج قضاة الملاعب على أحداث العنف المتزايدة.