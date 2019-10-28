شوبير يشن هجوماً حاداً على أبوريدة

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

بعد صمت دام نحو ثلاثة أشهر، خرج أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري السابق، وتحدث عن دوافع الاستقالة، التي تقدم بها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هاني أبوريدة، عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية.

وشن شوبير هجوماً حاداً على هاني أبوريدة، وأكد أنه لم يكن بكامل تركيزه خلال توليه مسؤولية الكرة في مصر، ما تسبب في مزيد من الأزمات، ولفت إلى أنه شخصياً لم يكن يرغب في التقدم باستقالته، لأنه لم يخطئ في شيء، بل إن المجلس بأكمله كان كبش فداء بسبب أخطاء عضو في الاتحاد. وأضاف أن أبوريدة طلب من أعضاء المجلس الاستقالة برسالة عبر «واتس آب».